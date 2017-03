„Die Polizei hat noch zu tun“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Körperverletzung, Einbruch, kriminelle Jugendliche – die Zahl der registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr im Land Bremen von 91 237 auf 91 904 gestiegen. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Mittwoch präsentiert hat. Besonders im Fokus: kriminelle Jugendliche – und hier wiederum: unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma).

Junge Ausländer werden den Angaben zufolge öfter straffällig. „Bei den nichtdeutschen Jugendlichen und Heranwachsenden unter 21 Jahren ist jeder vierte mindestens einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wird als Tatverdächtiger in der Kriminalstatistik geführt. Unter der deutschen Bevölkerung gleichen Alters ist es dagegen nicht einmal jeder zehnte“, so Mäurer.

Neben der Strafverfolgung müsse dem auch mit anderen Mitteln „entgegengewirkt“ werden. Wenig Bildung, schlechte oder keine Ausbildungschancen, unsicherer Aufenthaltsstatus und Trennung von Eltern und Familie nach traumatischen Fluchterfahrungen seien Faktoren, die Straffälligkeit begünstigten, so der Senator. „Rasche Sanktionen sind absolut wichtig, aber wir müssen als Gesellschaft noch weitere Hebel finden. Polizei allein kann das nicht leisten.“

Es gebe jedoch auch eine kleine Gruppe von Heranwachsenden, die keinerlei Interesse an Integration oder einem Weiterkommen erkennen ließen. So gehe auf das Konto der von der Polizei „priorisierten“ unbegleiteten minderjährigen Ausländer eine Vielzahl der Straftaten in dieser Altersgruppe. Auch in der Gruppe der jungen ausländischen Intensivtäter gebe es Jugendliche und Heranwachsende, denen gleich Dutzende von Taten zur Last gelegt würden. Mäurer sprach von „Intensiv-Uma“.

Mit Erreichen der Volljährigkeit werde in jedem Einzelfall geprüft, ob sie in ihr Heimatland abgeschoben werden könnten. „20 bis 25“ der Betroffenen seien noch in Haft. Die Mehrzahl sei inzwischen 18. „Wir versuchen, sie außer Landes zu bringen“, sagte Mäurer.

Zurück zur Statistik. In der Stadt Bremen sind die Fallzahlen 2016 von 76 978 auf 78 465 Straftaten angestiegen. Der Anstieg gehe insbesondere auf den einfachen Diebstahl zurück. Als „perfide“ bezeichnete Polizeipräsident Müller das Vorgehen professioneller Trickdieb-Banden, die ihre Opfer gezielt unter älteren Menschen suchen. „Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein oder mehrere Fälle angezeigt werden.“

Die Zahl der angezeigten sexuellen Nötigungen und Vergewaltigungen stieg im Vergleich zum Vorjahr von 81 auf 118 Fälle. Müller: „Wir stellen in diesem Deliktfeld ein erhöhtes Anzeigenaufkommen fest, was wir auch darauf zurückführen, dass wir als Polizei im vergangenen Jahr im Vorfeld von Großveranstaltungen Mädchen und Frauen gezielt aufgefordert haben, jegliche sexuelle Übergriffe sofort zu melden.“

Die Zahl der einfachen Körperverletzungen stieg erneut leicht an, von 4 217 auf 4 248 Fälle. Einen Anstieg gab es auch bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungsdelikten – von 1 595 auf 1 775 Fälle. „Das macht uns Sorgen“, sagte Müller. Gewalt sei häufig das Mittel der Wahl bei Auseinandersetzungen unter Großfamilien, unterschiedlichen Gruppen an Brennpunkten, in beengten Notunterkünften oder auf der Straße unter starkem Alkoholeinfluss.

Die Zahl der Raubdelikte ist – allerdings auf hohem Niveau – leicht rückläufig. Die Kriminalstatistik weist 966 Fälle auf. 2015 waren es noch 992 Fälle gewesen. Die Aufklärungsquote stieg hier von 35,5 Prozent auf 39,3 Prozent. Gründe dafür seien die „kontinuierlichen Schwerpunktmaßnahmen an der Discomeile, im Viertel und rund um das Bahnhofsviertel“ und die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe Uma.

Zwar gesunken, aber auch immer noch zu hoch seien die Zahlen der Wohnungseinbrüchen. Das zweite Mal in Folge sanken sie von 3 057 (2014) und 2 776 (2015) auf 2 600 im vergangenen Jahr. „Die Zahlen sind grottenschlecht“, stimmte Senator Mäurer mit ein. „Die Polizei hat noch einiges zu tun in unseren beiden Städten.“