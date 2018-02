Polizei nimmt Rauschgift-Dealer in Bremen fest

Wohnungsdurchsuchungen

+ © Polizei Sichergestelltes Rauschgift und Waffen nach der Hausdurchsuchung. © Polizei

Bremen - Nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden am Mittwochmorgen gleichzeitig fünf Wohnungen in Bremen-Osterholz nach Betäubungsmitteln durchsucht. Die Beamten fanden unter anderem Rauschgift in höheren Mengen.