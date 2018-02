Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

In der Innenstadt und Neustadt

Bremen - Die Polizei hat bei zwei Einbrüchen in der Innenstadt und in der Neustadt zwei Täter auf frischer Tat festgenommen. Zeugen hatten in der Nacht zu Montag drei Männer bemerkt, die in ein Lokal in der Gastfeldstraße eingestiegen waren und die Polizei alarmiert.