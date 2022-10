Polizei kontrolliert in Bremen zahlreiche Autofahrer: „Ergebnisse erschreckend“

Von: Fabian Raddatz

Die Bremer Polizei kontrollierte an zwei Tagen hunderte Fahrzeuge. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Zwei Tage lang kontrollierte die Polizei Autofahrer in Bremen. Die Ergebnisse der Großkontrollen bezeichnen die Beamten als „erschreckend“.

Bremen – Zahlreiche Autofahrer wurden am Mittwoch und Donnerstag von der Polizei in Bremer Stadtteil Walle rausgewunken. Die Beamten führten am Autobahnzubringer Überseestadt und an der Bremerhavener Straße Großkontrollen durch. 466 Fahrzeuge wurden insgesamt durchsucht. Die Einsatzkräfte nennen die Ergebnisse „erschreckend“.

So wurden 24 Menschen verdächtigt, unter Drogeneinfluss Auto zu fahren. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei habe zudem neun Fahrer erwischt, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Auch Waffen hätten die Beamten nach eigenen Angaben gefunden: „Sechs Personen führten Waffen wie Schreckschusspistole oder Einhandmesser mit sich.“

Großkontrollen in Bremen: Beamte müssen Gasflasche sichern

Des Weiteren seien Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie 36 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Bei einem Fahrer habe man zudem eine Gasflasche ohne Abdeckung entdeckt. Das Gas sei bereits im Fahrzeuginneren ausgeströmt, Beamten hätten die Gasflasche danach gesichert.

„Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen sind ein Warnsignal und zeigen, wie wichtig diese Großkontrollen sind“, teilte die Polizei mit – und kündigte weitere Verkehrskontrollen an. Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle sei die Beeinträchtigung durch psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente.

