Polizei-Kontrolle in Bremen: Porsche-Fahrer ergreift die Flucht - und rast über Gehweg

11.000 Euro Schaden

Der Porsche-Fahrer flüchtete vor den Beamten in Bremen.

Ein „berauschter“ 21-Jähriger, so die Polizei am Donnerstag, soll am Mittwochnachmittag in Bremen einen Unfall verursacht haben. Die Polizei zog seinen Führerschein ein und beschlagnahmte das Auto – einen Porsche SUV.