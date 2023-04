Koks-Taxis belieferten Bremen und das Umland: Polizei zerschlägt Drogen-Ring

Von: Sebastian Peters

Bremer Ermittler haben einem Drogenring ein Ende gesetzt: Nach monatelangen Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Bremen – Die Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen haben einen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in der Region gemeldet. Nach intensiven Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige festgenommen und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden. Dabei wurden Drogen und Bargeld beschlagnahmt. Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei in Diepholz auch einen großen Fund gemacht.

Der Drogenring war bereits seit November 2022 im Fokus der Drogenfahnder. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 25-jähriger Bremer, agierte als augenscheinlicher Drahtzieher einer fünfköpfigen Bande. Er brachte über einen längeren Zeitraum Rauschgift im großen Stil in Bremen und Umgebung in Umlauf. Zusammen mit vier weiteren Verdächtigen im Alter von 19, 26, 27 und 44 Jahren betrieb er sogenannte „Drogentaxis“. Diese dienten als Kuriere, die hauptsächlich Kokain an ihre Kunden auslieferten.

Die Polizei Bremen konnte einen Drogenring zerschlagen. © IMAGO/Maximilian Koch

Der Durchbruch gelang den Ermittlern, als Zivilkräfte eine Drogenübergabe von mehreren Verkaufseinheiten Kokain beobachteten konnten. Die Einsatzkräfte schlugen zu und nahmen zwei der Kuriere auf frischer Tat fest. Im Anschluss wurde der 25-jährige Haupttäter in seiner Wohnung aufgesucht und festgenommen.

Bei den fünf Verdächtigen wurden umfangreiche, angeordnete Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten dabei über ein halbes Kilo Kokain, Bargeld im fünfstelligen Bereich, Mobiltelefone und Datenträger sowie weitere wichtige Beweismittel.