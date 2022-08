Gelddiebe am Flughafen Bremen gestoppt?

Von: Sebastian Peters

Der mutmaßliche Gelddieb wurde festgenommen. (Symbolbild) © Elias Bartl

Der Dieb soll die Tat bereits dem Opfer gestanden haben. Am Flughafen wurde der 26-jährige Mann schließlich mit 10.000 € gestoppt. Doch es fehlt was.

Osnabrück/Bremen – Kurz vor dem Abflug nach Beirut haben Bundespolizeibeamte am Flughafen Bremen einen mutmaßlichen Dieb aus Osnabrück gestoppt und seine Ausreise verhindert.

Am Flughafen in Bremen: mutmaßlicher Gelddieb mit 10.000 € gestoppt – es fehlt allerdings die Hälfte

Der 26 Jahre alte Mann habe 10 000 € bei sich gehabt, die er zuvor bei einem Diebstahl in Osnabrück erbeutet haben soll, teilte die Polizei am Mittwoch in Osnabrück mit. Dort hatte er den Angaben zufolge eine Tasche mit 20 000 € aus einem Auto gestohlen.

Da der 38 Jahre alte Besitzer den 26-Jährigen in Verdacht hatte, habe er ihn angerufen. Der 26-Jährige soll angeblich den Diebstahl gestanden haben, war zu dieser Zeit aber schon am Bremer Flughafen. Daraufhin wandte sich der 38-Jährige an die Polizei.

Die Osnabrücker Beamten verständigten die Bundespolizei am Flughafen, die wiederum den Tatverdächtigen am Dienstagabend beim Einchecken abfing und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das mutmaßlich gestohlene Geld beschlagnahmte. Nun wird ermittelt, wo die restlichen 10.000 € geblieben sind.