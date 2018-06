Polizei ermittelt mögliche Ursache für Explosion in Huchting

Nach der Explosion lag das Reihenhaus an der Kirchseelter Straße in Schutt und Asche. Es ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Drei Menschen kamen ums Leben.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Explosion in Huchting, bei der drei Menschen ums Leben gekommen sind, ist vorsätzlich ausgelöst worden – nach derzeitigem Ermittlungsstand von der 41-jährigen Mutter, die mit ihrem siebenjährigen Sohn in dem Haus lebte.

Zudem wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mitgeteilt. „Die aktuelle Spurenlage deutet darauf hin, dass die Frau die Gasleitung manipulierte“, erklärte Polizeisprecherin Jana Schmidt.

Neben Mutter und Sohn warbei der Detonation am Donnerstag gegen 4.35 Uhr auch eine 70-jährige Frau aus dem Nachbarhaus ums Leben gekommen. Was und wie genau an der Leitung manipuliert wurde, wie der exakte Ablauf war – darüber „gibt es noch keine Gewissheit“, sagte Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft. „Da laufen noch die Ermittlungen.“ Einzelheiten wollte der Sprecher nicht nennen.

Der Abschiedsbrief stammt nicht aus den Trümmern der Brandruine an der Kirchseelter Straße – wie sollte er auch, dort ist alles verbrannt. Der Brief wurde verschickt, sagte Passade. Er sei an einen Dritten adressiert gewesen und am Freitag angekommen, hieß es weiter. Bei diesem „Dritten“ soll es sich nicht um einen näheren Angehörigen der Frau gehandelt haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte die 41-Jährige sich umbringen. „Das wissen wir auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen, die sich auf den Abschiedsbrief stützen.“ Zum weiteren Inhalt des Briefes und zu einem möglichen Motiv der 41-jährigen Frau machte Passade keine Angaben. Die Ermittler seien weiterhin damit beschäftigt, das Motiv und die wahren Hintergründe der Tat herauszufinden. Ziel sei es, Sicherheit zu haben.

Der Vater des siebenjährigen Jungen hat nicht in dem Haus gewohnt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage weiter. Der Mann werde gegenwärtig betreut.

Brandermittler drehten an der Huchtinger Unglücksstelle jede Scherbe und jeden Stein um, sie wühlten buchstäblich in Schutt und Asche – auch am Freitag noch. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit Baggern und setzten Spürhunde ein. In der Nacht zu Freitag war die Brandruine zudem von der Polizei bewacht worden.

Eine gewaltige Druckwelle schleuderte Bauteile 100 Meter weit

Nach der gewaltigen Detonation am frühen Donnerstagmorgen hatte das Haus lichterloh gebrannt – Feuerschein und Rauchpilz waren weithin zu sehen gewesen. Das Reihenendhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das Nachbarhaus, in dem die 70-jährige Rentnerin gelebt hatte, brannte ebenfalls lichterloh und wurde teilweise zerstört.

Die Druckwelle nach der Explosion schleuderte Trümmerteile wie Dachpfannen 100 Meter weit durch das Wohnviertel. An vielen Häusern kam es zu Schäden, Dachpfannen blieben in geparkten Autos stecken, Steine, Trümmerstücke und Metallteile flogen durch die Luft. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa eine Million Euro.

Die betroffene Straße wurde am Donnerstagabend wieder freigegeben. Zwei Häuser neben dem Explosionsort aber sind nach wie vor nicht bewohnbar, hieß es.

Die Explosion hat weit über Huchtings und auch Bremens Grenzen hinaus Entsetzen ausgelöst. Die Meldung, dass eines der Opfer dafür verantwortlich sein soll, sorgte am Freitag – auch in sozialen Netzwerken – für weiteres Entsetzen und Fassungslosigkeit.