Polizei erwartet „einsatzreiche Nacht“

Bremen – Die Bremer Polizei stellt sich „wieder auf eine einsatzreiche Silvesternacht“ ein, sagte eine Sprecherin am Montag. „Einsatzkräfte werden im gesamten Stadtgebiet uniformiert und zivil unterwegs sein“, hieß es.

Ausgewählte Schwerpunkte nimmt die Polizei besonders ins Visier. Dazu gehören die Sielwall-Kreuzung, die Schlachte und Vegesack. Zugleich sagte die Sprecherin: „Wie bei anderen Großveranstaltungen auch, bewerten die Sicherheitsbehörden in Bremen die Sicherheitslage für die Silvesternacht täglich neu. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung liegen nicht vor.“

In der Silvesternacht haben die Beamten auch Bodycams dabei. „Mit den anlassbezogenen Aufzeichnungen sollen potenzielle Gewalttäter abgeschreckt werden, da die aufgezeichneten Daten auch in einem sich anschließenden Strafverfahren verwendet werden dürfen“, sagte die Sprecherin dazu.

Im Zusammenhang mit unsachgemäß gebrauchten Feuerwerkskörpern und illegalen Knallern („Polenböller“) komme es jedes Jahr wieder zu Unfällen mit teils schweren Verletzungen. Und nicht nur das. Denn: „Dass man sich dabei nicht nur in Gefahr bringt, sondern auch strafbar machen kann, ist kaum bekannt“, so die Polizei. Vergangenes Jahr wurden in der Silvesternacht auch Feuerwerkskörper in Richtung von Einsatzfahrzeugen geworfen und geschossen. Die Bundespolizeiinspektion Bremen erinnerte an das grundsätzliche Verbot von Böllern und Raketen auf Bahnanlagen. Silvester darf auch am Marktplatz nicht geknallt werden. Verboten ist es zudem in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen und Kirchen sowie rund um den Flughafen. Ansonsten ist es in der Zeit von Silvester, 18 Uhr, bis Neujahr, 1 Uhr, gestattet. kuz