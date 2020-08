Schüsse aus fahrendem Auto: Rockerclub-Mitglied in Huchting verletzt

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Dienstag in Bremen-Huchting gekommen. Ein Mann wurde am Nachmittag aus einem fahrenden Auto beschossen und erlitt dabei eine Schussverletzung. Er ist Mitglied eines Rockerclubs.

Update vom 12. August: Die Polizei Bremen hat mitgeteilt, dass der verletzte 35-Jährige im Rockermilieu aktiv und Mitglied einer Rockergruppe ist. Inwieweit dies in Verbindung zur Tat steht, sei Gegenstand der Ermittlungen. Laut Informationen von Radio Bremen ist der 35-Jährige ein „Hells Angels"-Mitglied.

Der in Niedersachsen wohnende Mann wurde am Dienstag in Bremen-Huchting angeschossen, mittlerweile ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Nach Ermittlungsstand vom Mittwochmittag befand sich der 35-Jährige als Beifahrer in einem Auto auf der Heinrich-Plett-Allee, etwa in Höhe der Bredaer Straße. Gegen Dienstagmittag sollen laut Angaben der Polizei aus einem Wagen mehrere Schüsse auf den Mann abgegeben worden sein, eine Kugel habe ihn getroffen. Der oder die Angreifer flüchteten, heißt es in einer Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen.

Der Verletzte wollte sich demnach von seinem Fahrer in ein Krankenhaus fahren lassen, wurde von diesem aber vor einem Krankenkassengebäude an der Kirchhuchtinger Landstraße abgesetzt und später von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Polizei Bremen sucht nach Schüssen in Huchting nach Zeugen

Die Fahndung nach dem oder den Schützen dauerte am Mittwoch weiterhin an. Aus diesem Anlass sucht die Polizei nach Zeugen, die am Dienstagmittag an der Heinrich-Plett-Allee zwischen der Kirchhuchtinger Landstraße und der B75 verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bremen unter 0421/362-3888 entgegen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem/den Tatverdächtigen laufen. Nach ersten Erkenntnissen ist der 35-Jährige Mitglied einer Rockergruppierung. Inwieweit dies in Verbindung zur Tat steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Originalmeldung vom 11. August: Der Einsatz am AOK-Gebäude in Bremen-Huchting hat zu weitreichenden Sperrungen im Bereich der Kirchhuchtinger Landstraße geführt. Busse konnten zeitweise nicht auf ihren Linien fahren, das Roland Center musste ebenfalls abgesperrt werden.

Über Twitter informierte die Polizei Bremen kurz nach Abschluss des Einsatzes, ein 35-jähriger Mann sei mit einer Schussverletzung in ein Klinikum gebracht worden. Lebensgefahr bestand zu dem Zeitpunkt gegen 15.45 Uhr nicht. Die Einsatzkräfte blieben vorerst vor Ort. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten an.

Einsatz nach Schussverletzung in Bremen-Huchting: Polizei ermittelt

Die Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr waren am frühen Nachmittag gegen 14.10 Uhr zur Kirchhuchtinger Landstraße gerufen worden. Der 35-Jährige war da bereits verletzt. Spezialeinsatzkräfte der Polizei wurden alarmiert, sofortige Fahndungsmaßnahmen aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung veranlasst, heißt es einer Meldung der Beamten von Dienstag.

Kurz nach dem Vorfall waren der Polizei weder der genaue Tatort noch weitere Beteiligte bekannt. Der verletzte Mann habe sich selbstständig vom Tatort entfernt, teilte ein Sprecher mit. Es werde mit allen Mitteln der polizeilichen Arbeit versucht, Details des Vorfalls zu ermitteln.

Die Polizei Bremen rief dazu auf, den Einsatzraum weiträumig zu umfahren. „Weichen Sie auf andere Straßen aus“, teilten die Beamten auf Twitter mit. Abgesperrt wurde der Bereich der Kirchhuchtinger Landstreße zwischen Obervielander Straße und Willakedamm. Die Hintergründe der Tat sind offen, die Ermittlungen dazu dauerten am Dienstag an.

