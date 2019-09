Punk-Festival „Breaking Borders“: Bremer Polizei verbietet laute Band-Musik

Die Bremer Polizei begleitete im Rahmen des Festivals „Breaking Borders“ eine Spontankundgebung. Als die Musik nicht leiser gedreht wurde, schritten die Beamten ein.

Bremen - Im Rahmen des Punk-Festivals „Breaking Borders“ im Bereich Hagenweg in Bremen musste die Polizei im Verlauf des Abends einschreiten. Zuvor hatte die zuständige Senatorin ein Veranstaltungsverbot auf dem Gelände erlassen, weil es aus baurechtlicher Sicht nicht geeignet sei, teilt die Polizei mit.

Gegen 18.10 Uhr sammelte sich am ehemaligen Waldau-Theater eine rund 70-köpfige Gruppe, die offenbar von der Veranstaltung am Hagenweg gekommen war. Dabei wurde aus einem Lastwagen Musik gespielt. Plakate nahmen Bezug auf den Ölhaven-Stellplatz, zur Flucht- und Migrationspolitik, sowie zum „Breaking Borders“-Festival.

Bremer Polizei begleitet Spontankundgebung

Die Polizei bewertete den Aufzug als Spontanveranstaltung durch den Bremer Westen. Auf dem Weg zur Abschlusskundgebung auf dem Wartburgplatz hielt die Gruppe noch vor dem AfD-Parteibüro.

Nach einem Redebeitrag auf dem Wartburgplatz baute eine Band ihre Verstärker und Lautsprecher auf, um zu spielen. Trotz Auflage an die Versammlungsleiterin, durch die Lautstärke niemanden belästigen zu dürfen, spielte die Band sehr laut. Die Band ignorierte diese Auflage trotz mehrfacher Belehrung.

Anwohnerbeschwerden im Bremer Westen häufen sich

Gegen 20.10 Uhr häuften sich die Anwohnerbeschwerden wegen der enormen Lärmbelästigung. Auch die Versammlungsleiterin konnte nicht mehr auf die vier Musiker einwirken. Daraufhin griff die Polizei ein und ließ die Band nicht weiterspielen.

Während des Einsatzes wurden Beamte durch mehrere Teilnehmer bedrängt, sodass sie Gewalt anwenden mussten, um die Maßnahmen durchzuführen. Die Versammlung wurde daraufhin von der Versammlungsleiterin aufgelöst.

Bremer Polizei ermittelt gegen Band-Musiker

Die Bremer Polizei leitete in drei Fällen Ermittlungen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein und fertigte gegen die Versammlungsleiterin und die Musiker Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz, weil den Auflagen nicht entsprochen wurde.

jdw

Weitere Nachrichten aus Bremen und Niedersachsen:

In Niedersachsen und Bremen kündigt sich am Wochenende wechselhaftes Wetter an.

Auf der A27 bei Bremen ist eine 51 Jahre alte Frau an den Folgen eines Unfalls gestorben.

In Thedinghausen haben 600 Heuballen Feuer gefangen.

Bei einem schweren Unfall in Stuhr ein 19 Jahre alter Mann getötet worden.