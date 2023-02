Mit mehreren Messern bewaffnet: Mann attackiert Passanten vor Bremer Einkaufszentrum

Von: Marcel Prigge

In Bremen Burglesum hat ein 40-Jähriger versucht, mit Messern mehrere Passanten zu verletzen. Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung. (Symbolbild) © imago/Symbolbild

Messerangriff in Burglesum: Vor einem Einkaufszentrum in Bremen versuchte ein Mann Passanten zu verletzen. Polizisten nahmen ihn fest und brachen ihn in eine psychiatrische Einrichtung.

Bremen – Mit gleich mehreren Messern hat am Montag, 13. Februar, ein 40-jähriger Mann vor einem Einkaufszentrum in Bremen Burglesum versucht, Passanten zu verletzen. Polizeibeamte nahmen ihn fest und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung.

Mit Messern bewaffnet: Mann rastet aus und versucht Passanten zu verletzen

Nach Informationen der Polizei wurden die Einsatzkräfte um 11:55 Uhr zu einem Einkaufszentrum an der Stockholmer Straße gerufen, weil dort ein Mann laut Zeugen „ausrasten“ würde. Dabei sollte er auch Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 40-Jährigen. „Er machte einen verwirrten Eindruck und hatte starke Stimmungsschwankungen“, heißt es vonseiten der Beamten.

Messer an eine Schnur gebunden und herumgewirbelt: 40-Jähriger in Burglesum festgenommen

In der Nähe hätten die Polizisten zwei Messer gefunden, die auf dem Boden lagen. Sie nahmen den 40 Jahre alten Mann vorläufig fest. Laut mehrerer übereinstimmender Zeugenaussagen hatte der 40-Jährige zuvor vor dem Einkaufszentrum herumgeschrien und mit einer Schnur, an die er ein Messer gebunden hatte, herumgewirbelt.

Nach Messerangriff: Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht

Als Passanten versuchten, ihn zu beruhigen, hätte er ein weiteres Messer gezogen und wäre auf sie zu gerannt. Die Polizisten brachten den 40-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung, wo er nach Begutachtung zwangsweise untergebracht wurde. Verletzt wurde niemand.

