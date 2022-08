Eine Wette trieb ihn zum Sprung: Mann tot aus der Weser geborgen

Von: Sebastian Peters

Mit Booten haben die Einsatzkräfte die Weser abgesucht (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Sie haben gewettet, dass der 32-jährige Mann sich nicht traut in die Weser zu springen. Er tat es, tauchte danach aber nie wieder auf. Jetzt ist der Mann tot.

Bremen – Der 32-Jährige, der am 13. August 2022 von einer Brücke in Bremen sprang, ist tot. Wie die Polizei am Mittwoch, 17. August 2022, mitteilte, entdeckte ein Spaziergänger die Leiche am Dienstagnachmittag unweit eines Bootsclubs in Bremen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Nach einer Wette: 32-jähriger Mann springt in die Weser, verschwindet und stirbt

Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich um einen 32-Jährigen, der am vergangenen Samstag von einer mitten in der Stadt gelegenen und viel befahrenen Brücke gesprungen war und nicht wieder auftauchte. Bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der 32-Jährige mit einem 44 Jahre alten Freund gewettet haben, dass er sich traue, zur Abkühlung in die Weser zu springen.

Nach einer längeren Suche auf und an der Weser blieb der 32-jährige Mann nach dem Sprung verschwunden. Ein großer Sucheinsatz der Feuerwehr verlief erfolglos. Nach drei Tagen ist nun der leblose Körper aufgetaucht. Die Angehörigen wurden benachrichtigt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen.