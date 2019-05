Polizei Bremerhaven stellt Drogen im Wert von 100.000 Euro sicher

Drei Männer in U-Haft

Die Polizei in Bremerhaven hat Cannabis und Kokain im Verkaufswert von 100.000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Drei Männer im Alter von 46, 37 und 24 Jahren seien in dem Verfahren in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.