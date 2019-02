Randalierer schießt vom Balkon - Spezialkräfte nehmen 24-Jährigen fest

Schreckschusspistole gefunden

Bremerhaven - Spezialkräfte der Polizei haben einen Mann in Bremerhaven festgenommen, der erst vom Balkon geschossen und dann in seiner Wohnung randaliert haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Nachbarn erst bei der abendlichen Randale Alarm.