Vermeintlicher Wohnungsbrand: Polizei entdeckt Marihuana-Plantage

Ein piepsender Rauchmelder brachte die Polizei in Bremerhaven auf die Spur einer Marihuana-Plantage. Ein Feuer konnten die Einsatzkräfte nicht feststellen.

Bremerhaven - Der Rauchmelder löste in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Buchtstraße in Bremerhaven aus. Mehrere Anwohner wurden durch das Piepen wach und alarmierten am vergangenen Freitag Feuerwehr und Polizei.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses befürchteten ein Feuer. Da niemand die Tür öffnete, ist sie aufgebrochen worden. Die Polizisten stießen zwar nicht auf einen Brand, aber auf eine kleine Marihuana-Plantage samt professioneller Licht- und Belüftungsanlage.

Polizei Bremerhaven nimmt zwei Tatverdächtige fest

Die knapp 100 Marihuana-Pflanzen hatten bereits eine Höhe von ungefähr einem Meter erreicht und wurden beschlagnahmt. Die Wohnung wurde offensichtlich nur zur Aufzucht der Pflanzen genutzt.

Die Polizei fahndete nach den Betreibern der Anlage und nahm zwei 30 und 35 Jahre alte Männer fest. Gegen sie sind Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.

jdw

