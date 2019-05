Mann stirbt nach Messerstich in Bremerhaven

Ein Mann hat in Bremerhaven während eines Angriffs einen Messerstich erlitten. Einen Tag später stirbt das Opfer an der Schwere der Verletzungen.

Bremerhaven - Der 54-Jährige sei am Donnerstagabend, einen Tag nach dem Angriff, gestorben, teilte die Polizei am Freitag in Bremerhaven mit.

Das Opfer geriet mit einem 57-Jährigen und einer 47 Jahre alten Frau in einen Streit, in dessen Verlauf es zu dem tödlichen Messerstich kam. Passanten, die die Auseinandersetzung beobachteten, alarmierten die Polizei.

Mann und Frau in Untersuchungshaft

Die Frau und der Mann, die am Tatort festgenommen wurden, kamen in Untersuchungshaft. Ob sie den 54-Jährigen schon vor der Tat kannten, blieb zunächst unklar.

dpa

Rubriklistenbild: © Kuzaj