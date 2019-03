Zwei Männer rauchen Joint - dann muss ein Hotel evakuiert werden

Bremen: Zwei Männer rauchen einen Joint im Hotel in Bremen-Walle

Zwei Männer rauchen einen Joint in einem Bremer Hotel. Dieses muss daraufhin evakuiert werden. Als die Polizei anrückt, finden Sie noch viel mehr.

Bremen - Nach Angaben der Bremer Polizei sorgten zwei junge Männer aus Niedersachsen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend für die Evakuierung eines Bremer Hotels im Stadtteil Walle. Die 19 und 21-Jährigen rauchten auf ihrem Zimmer Joints und lösten dabei die Brandmeldeanlage aus.

Alle Gäste müssen um 3 Uhr nachts Hotel in Bremen verlassen

Da half dabei auch nicht, dass sie zuvor Socken über die Brandmelder gestülpt hatten. Feuerwehr und Polizei rückten an und alle Gäste mussten um 3 Uhr nachts das Hotel verlassen. Bei der "Zimmerkontrolle" stellten die Einsatzkräfte bereits auf dem Flur beißenden Marihuana Geruch fest.

Die beiden Gäste wurden vorläufig festgenommen. Die Polizisten fanden und beschlagnahmten im Zimmer und bei dem Duo Cannabis, Kokain und synthetische Drogen. Gegen die Männer wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

