Zwei Gruppen geraten im Bremer Steintor in Streit - 22-Jähriger verletzt

Bremen - Zu einem Streit zwischen zwei Gruppen ist es am frühen Samstagmorgen im Bremer Steintor gekommen. Dabei ist ein 22-Jähriger leicht verletzt worden. Die Polizei stellte kurz nach dem Vorfall einen Tatverdächtigen.

Gegen 4 Uhr verließen der 22-Jährige und sein 24-jähriger Begleiter ein Lokal in der Straße Vor dem Steintor. An der Straßenbahn-Haltestelle Sielwall gerieten sie mit vermutlich vier Männern in ein Streitgespräch. Hintergrund sollen verschiedene politische Ansichten gewesen sein, berichtet die Polizei.

Aus der verbalen Streitigkeit entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei soll mehrfach auf den 22-Jährigen eingetreten worden sein. Polizisten stellten einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe. Er wurde vorübergehend mit zu einer Wache genommen. Einer der Unbekannten soll beim Wegrennen „Heil Hitler“ gerufen haben.

22-Jähriger im Krankenhaus behandelt

Der 22-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu melden.

