Falsche Polizisten in Bremer Neustadt unterwegs

Bremen - Falsche Polizisten treiben in der Bremer Neustadt wieder verstärkt ihr Unwesen. In einem Fall entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld, in einem anderen Fall scheiterten die Betrüger an der schnellen Reaktion einer Seniorin. Die Polizei sucht nun Hinweise auf die Täter.

Eine 74 Jahre alte Bremerin ist bereits vergangenen Mittwoch Opfer eines Trickbetrugs geworden. Zwei Männer hatten die Frau am Nachmittag auf dem Heimweg vom Einkaufen verfolgt und vor der Haustür an der Moselstraße angesprochen, teilt die Polizei mit.

Die Täter gaben sich als Polizisten aus und baten um Einlass in die Wohnung. Hier fragten sie nach Schmuckkästchen und ließen sich den Schlafzimmerschrank zeigen. Sie verließen die Wohnung und kündigten ihre Rückkehr an. Am Abend erschienen zwei weitere Männer an der Wohnung, die sich ebenfalls als Polizisten ausgaben. Sie müssten eine Anzeige aufnehmen. Im Nachhinein stellte die 74-Jährige fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten.

Zwei Männer versuchten am Montagnachmittag, sich Zugang zu einem Mehrparteienhaus an der Theodor-Storm-Straße zu verschaffen. Gegenüber einer 71-jährigen Frau gaben sie an, Beamte von der Kriminalpolizei zu sein. Sie sagten, dass sie eine Bewohnerin des Hauses besuchen müssten. Die Frau wurde jedoch misstrauisch und die Männer auf, zu verschwinden. Als die Frau lautstark um Hilfe rief und ein Nachbar hinzukamn, flüchteten die Mönner. Sie stiegen in eine silberfarbene Limousine und fuhren in Richtung Kirchweg davon.

Die Täterbeschreibung

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, haben schwarze Haare, einen dunklen Teint, einer trug ein Basecap.

Wer Hinweise zu den beiden Männern sowie der silbernen Limousine geben kann, oder am vergangenen Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Moselstraße gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 zu melden.

Warnung vor Trickbetrügern

Die Polizei rät zudem, grundsätzlich keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Fordern Sie von angeblichen Polizisten immer einen Dienstausweis. Wenn Sie sich unsicher sind, ob der Dienstausweis echt ist: Rufen Sie den Notruf der Polizei an und lassen Sie sich den Einsatz der Polizisten bestätigen. Die Polizei wird Sie auch niemals fragen, wo Sie Ihre Wertsachen aufbewahren.

jdw

Rubriklistenbild: © dpa