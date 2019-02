Verkehrsrowdys unter Drogen liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bremen - Der Bremer Polizei ist es am Freitagnachmittag gelungen, Verkehrsrowdys zu stellen und vorläufig festzunehmen. Zuvor hatte sich ein 27 Jahre alter Autofahrer unter Drogeneinfluss einer Verkehrskontrolle entzogen.

Wie die Polizei berichtet, alarmierte ein Autofahrer die Polizei, nachdem ihn in Huchting ein Mercedes mit hoher Geschwindigkeit überholte und knapp vor ihm einscherte. Als beide Fahrzeuge anhielten, schlugen die Insassen des Mercedes die Frontscheibe des Anrufers ein, bespuckten und beleidigten ihn. Danach flüchteten die vier Männer über die Kirchhuchtinger Landstraße.

Der flüchtige Fahrer ignorierte die Haltesignale des herbeigerufenen Streifenwagens und beschleunigte. Dabei fuhr der 27-Jährige unter anderem mehrfach in den Fahrstreifen der Gegenrichtung und überfuhr mehrere rote Ampeln. Es kam wiederholt zu gefährdenden Situationen.

Fahrer flüchtet zu Fuß

Sein Weg führte weiter mit hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße 6/Oldenburger Straße stadteinwärts. An der Abfahrt Grolland fuhr der Wagen in die Norderländer Straße und weiter in die Kladdinger Straße.

Die Einsatzkräfte fuhren mit etwas Abstand hinterher, um eine Gefährdung Unbeteiligter zu minimieren. Unmittelbar hinter der Landesgrenze stoppte das Fahrzeug in Stuhr und zwei Insassen flüchteten in entgegengesetzte Richtungen zu Fuß.

Polizei beschlagnahmt Marihuana

Zwei Männer stellte die Polizei noch im Fahrzeug. Bei der Festnahme trat eine der Personen nach den Polizisten. Daraufhin setzten die Beamten Reizgas ein. Der 27 Jahre alte Fahrer wurde nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt. Auch der Beifahrer kam nicht weit.

Im Mercedes fanden die Beamten rund 30 Gramm Marihuana. Der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Für den Beifahrer bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Die insgesamt vier Männer im Alter zwischen 22 und 28 Jahren wurden festgenommen. Dem Fahrer wurde Blut entnommen. Der Mercedes - ein Mietwagen - wurde sichergestellt, das Rauschgift beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Führerschein.

jdw

Rubriklistenbild: © Kuzaj