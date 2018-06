Unbekannter überfällt Getränkemarkt in Schwachhausen

Bremen - Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen einen Getränkemarkt im Bremer Stadtteil Schwachhausen überfallen. Er entwendete Bargeld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa fünf Minuten vor der Tat betrat der Unbekannte das erste Mal das Geschäft in der H.-H.-Meier-Allee. Ohne etwas zu kaufen, verließ er es jedoch wieder. Kurz darauf kam der Mann zurück und gab vor, ein Getränk kaufen zu wollen.

Als der 25 Jahre alte Kassierer die Kassenlade öffnete, um dem vermeintlichen Kunden sein Wechselgeld zu geben, schüchterte der Räuber den Verkäufer ein und sagte, dass dies ein Überfall sei. Er entnahm einige Scheine aus der Lade und lief davon, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß mit einer schlanken, sportlichen Figur. Bei der Tat trug er hellgraue Schuhe der Marke Nike, eine hellblaue Jeans, eine dunkle Jacke der Marke Puma mit hellen Streifen an der Seite und ein Cappy von Adidas mit weißen Streifen am Schirm. Er sprach in gebrochenem Deutsch und hatte eine sehr auffällige Handyhülle mit einem doppelköpfigen Adler auf rotem Untergrund.

Kurz vor der Tat waren zwei weitere Kunden im Laden. Die Polizei bittet diese beiden Personen sowie mögliche weitere Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa