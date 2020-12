Überfall in der Neustadt: Täter setzt sich auf Auto-Rückbank und bedroht Mann mit Messer

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstag in der Bremer Neustadt einen 52 Jahre alten Mann in seinem Auto ausgeraubt, der auf der Durchreise nach Schweden war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bremen - Der Mann war mit seinem Auto auf der Durchreise von den Niederlanden nach Schweden. Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags hatte er in der Bremer Neustadt einen Zwischenstopp eingelegt. Am Neustadtswall stieg er aus seinem Auto, um sich aus einem nahegelegenen Imbiss etwas zum Essen zu holen. Als er wieder in seinem Auto saß, riss ein Unbekannter die hintere Tür auf der Fahrerseite auf und setzte sich auf die Rückbank.

Der Fremde bedrohte den 52-Jährigen mit einem Messer und forderte Wertsachen von ihm. Daraufhin öffnete der Schwede per Knopfdruck seinen Kofferraum, in dem sich alle seinen Sachen befanden. Ein zweiter Täter durchwühlte die Gepäckstücke und nahm mehrere technische Geräte wie Laptop, Tablet, Smartphone, Kopfhörer sowie Kleidungsstücke, eine Armbanduhr und persönliche Unterlagen aus dem Wagen. Anschließend flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung.

Überfall in Bremen: Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst melden

Ein Täter wurde „Hassan“ von seinem Komplizen genannt. Dieser wurde als etwa 25 Jahre alt, erwa 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll am rechten Daumen ein Skorpion-Tattoo haben. Der Mittäter soll schlank und kleiner sein. Beide wurden mit dunklem Teint beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den beschriebenen Personen geben kann, kann sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-38 88 melden.