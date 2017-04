Polizei sucht flüchtigen Supermarkt-Räuber mit Phantombild

Bremen - Ein bewaffneter Mann überfiel am 21. März einen Supermarkt in der Lindenhofstraße in Bremen-Gröpelingen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Unbekannten.

Der maskierte Täter betrat am 21. März gegen 21.25 Uhr die Räumlichkeiten eines Discounters. Er bedrohte zwei 21 und 45 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Geld und Zigarettenstangen, berichtet die Polizei. Im Anschluss fesselte der Räuber seine Opfer und flüchtete. Die zwei Angestellten befreiten sich kurz darauf und riefen die Polizei.

+ Das Phantombild des unbekannten Supermarkt-Räubers. © Polizei Bremen Der Flüchtige wurde damals wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, maskiert mit einem karierten Tuch über einem Drei-Tage-Bart. Er trug rot-weiße Schuhe der Marke „Nike“.

Nun gibt es von dem flüchtigen Mann ein Phantombild. Dazu möchte die Polizei wissen: Wer kennt diesen Mann? Wer hat ihn am Dienstag, den 21. März in der Lindenhofstraße oder der weiteren Umgebung gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

