Polizei stoppt Bremer (82) mit merkwürdigem Gefährt

Von: Fabian Raddatz

Weil er sich unerlaubt von einem Unfallort entfernte, stoppte die Polizei einen 82-jährigen Autofahrer, der in einem merkwürdigen Gefährt unterwegs war.

Bremen – Wie die Polizei in einem Bericht schreibt, fuhr der 82-Jährige am Osterholzer Möhlendamm einem an der Ampel vor ihm stehenden Daimler-Benz hinten auf. Beide Fahrer stiegen aus und begutachteten den Schaden. Mit den Worten „da ist ja nix“ soll der Rentner dann in seinem Mazda davongefahren sein.

Mit den Kunststoff-Latten habe er die Sichtbarkeit des vorderen Fahzeug-Endes erhöhen wollen, so der Mann. © Polizei Bremen

Der Daimler-Fahrer verständigte daraufhin die Polizei. Die fand den Flüchtenden später an der Hans-Bredow-Straße wieder. Als sie den Mann kontrollieren wollten, entdeckten sie eine kuriose Konstruktion, die der 82-jährige Bremer an seinem Wagen angebracht hatte: zwei 50 Zentimeter lange Kunststofflatten am Kühler.

Der Senior gab den Beamten gegenüber an, er habe die Latten angebracht, um das vordere Ende des Fahrzeuges besser vom Fahrersitz aus sehen zu können.

Polizei stoppt Bremer (82) mit merkwürdigem Gefährt: Mann muss Konstruktion entfernen

Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen der Unfallflucht sowie einen Fahrzeugmängelbericht und forderten ihn auf, die „interessante Konstruktion entsprechend zu entfernen“, so die Beamten in einem Bericht.