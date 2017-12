Sprinter kippt bei Schneetreiben auf A27 um - Fahrer verletzt

Bremen - Ein 39 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 27 in Bremen verletzt worden. Er kam bei mit seinem Transporter bei heftigem Schneetreiben ins Schlingern, sodass das Fahrzeug umkippte.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover. Der Sprinter befuhr in Höhe der Abfahrt Überseestadt die linke Spur mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit, teilt die Polizei mit.

Laut Zeugenaussagen kam der Transporter ins Schlingern und stieß mit einem Mercedes zusammen. Der 39-jährige Sprinterfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Schutzplanke und kippte um. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 43 Jahre alte Fahrer des beteiligten Mercedes und sein Beifahrer wurden ebenfalls verletzt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle ausgerückt. Mehrere Einsatzfahrzeuge, Rettungswagen und ein Kran waren für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen notwendig.

Fehlende Rettungsgasse: Polizei leitet Verfahren ein

Die Polizei teilt mit, dass wieder einmal keine Rettungsgasse gebildet wurde. Einige Verkehrsteilnehmer nutzen den Standstreifen, um von der Autobahn fahren zu können. Damit war ein vierspuriger Stau vor der Unfallstelle entstanden. Nun werden gegen mehrere Fahrer Bußgelder erhoben, so die Polizei.

Die Polizei weist nochmals darauf hin: Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich im Stillstand befinden, müssen diese für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden. Bitte sorgen Sie für eine freie Fahrt der Einsatzkräfte. Denken Sie daran, dass im Notfall keine Zeit verloren werden darf.

jdw

Rubriklistenbild: © dpa