Seniorin bekommt nach Raub Handtasche zurück

Täter geschnappt

+ © Polizei Bremen Die 86-jährige Bremerin hat am Montag ihre geraubte Handtasche zurückbekommen. © Polizei Bremen

Bremen - Nach dem Handtaschenraub an einer 86-Jährigen am Mittwoch in Burglesum hat die Polizei den Täter geschnappt und der Rentnerin die Beute zurückgegeben.