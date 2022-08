Polizei Bremen schnappt vier junge Einbrecher

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei hat die Einbrecher geschnappt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Polizei Bremen hat in der Nacht zu Mittwoch ein Einbrecher-Quartett geschnappt. Das Auffallende: Die Täter waren noch sehr jung.

Bremen – Jugendlicher Leichtsinn? Vier junge Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch, 3. August 2022, in einen Wohnwagen in Bremen-Blockdiek eingebrochen und haben mehrere Gegenstände gestohlen. Dazu hebelten die Täter im Alter von 15 bis 17 Jahren zunächst das Fenster des Gefährts an der Bonner Straße auf.

Als sie drin waren, schnappten sie sich laut Polizei Kleidung sowie elektronische Geräte und flüchteten. Knackgeräusche machten eine Nachbarin aufmerksam, sie rief sofort die Polizei. Einsatzkräfte konnte das Quartett noch in Tatortnähe stellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

