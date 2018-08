Raubüberfall auf Supermarkt in Bremer Neustadt

Bremen - Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Supermarkt in der Bremer Neustadt überfallen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann auf seiner Flucht gesehen haben.

Kurz vor Ladenschluss gegen 21.45 Uhr betrat der maskierte Räuber das Geschäft und ging geradewegs in Richtung Kasse. Dort schlug er mit einem Metallrohr mehrfach auf den Tresen und forderte Geld von der 31-jährigen Angestellten. Die Mitarbeiterin übergab dem Mann einige Scheine, die er in einer rot-gelben Nettoplastiktüte verpackte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Thedinghauser Straße, teilt die Polizei mit.

Der Räuber wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hat dunkle Haare, braune Augen und eine normale Statur. Bekleidet war der Unbekannte mit einer blau-schwarzen Trainingsjacke, einer weißen langen Hose, schwarzen Schuhen und einem grauen Basecap. Als Maskierung trug er ein weißes Tuch vor dem Gesicht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 zu melden.

