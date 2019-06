Angriff auf Krankenpflegerin: Polizei nimmt Patienten fest

Eine Krankenpflegerin ist am Klinikum Bremen-Ost von einem Patienten angegriffen und verletzt worden. Die Polizei nahm den 32 Jahre alten Angreifer fest.

Bremen - Die 58 Jahre alte Pflegerin ist am Freitag gegen 11.20 Uhr von dem Patienten mit einer Schere angegriffen worden. Der 32-Jährige war in einer geschlossenen Abteilung in Behandlung, als er aus bislang unbekannten Gründen mehrfach von hinten auf den Oberkörper der Pflegerin einstach, teilt die Polizei mit.

Krankenpflegerin an Rücken und Händen verletzt

Die 58-Jährige zog sich Verletzungen am Rücken und den Händen zu. Lebensgefahr besteht nicht. Polizisten nahmen den Angreifer vor Ort fest, die Tatwaffe ist sichergestellt worden.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rubriklistenbild: © Kuzaj