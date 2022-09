Polizei Bremen nimmt nach Messerattacke zwei Jugendliche fest

Von: Johannes Nuß

Die Polizei in Bremen hat nach einer Messerattacke auf einen 30-Jährigen zwei Jugendliche festgenommen. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) © Karsten Klama/dpa

Bei einem geplatzten Drogen-Deal in der Alten Neustadt sollen ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger einen 30-Jährigen niedergestochen haben. Sie sind in Haft.

Bremen – Ein geplatzter Drogen-Deal ist einem 30-Jährigem am Samstagabend gegen 22:20 Uhr in der Bremer Alten Neustadt im Bereich der Wilhelm-Kaisen-Brücke zum Verhängnis geworden. Wie die Beamten der Polizei Bremen in einem Bericht an die Presse schreiben, wurde der 30-Jährige durch Messerstiche so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Die beiden mutmaßlichen Angreifer konnten inzwischen festgenommen werden.

Geplatzter Drogendeal in Bremen: Polizei Bremen nimmt nach Messerattacke zwei Jugendliche fest

Zuvor soll es bei einem Drogen-Deal zwischen dem 30-Jährigen und den beiden Jugendlichen in einer Straßenbahn Streit gegeben haben. Wie es im Bericht heißt, eskalierte dieser, sodass einer der beiden Jugendlichen ein Messer zückte und noch in der Straßenbahn auf das Opfer mehrfach einstach.

An der Haltestelle Wilhelm-Kaisen-Brücke stiegen die beiden jungen Männer und das 30-jährige Opfer aus. Die Jugendlichen machten sich sofort aus Staub und flüchteten. Das 30-jährige Opfer wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert.

Geplatzter Drogendeal in der Alten Neustadt: Jugendliche werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt

Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten die mutmaßlichen Angreifer noch in der Nacht stellen und festnehmen. Einer führte ein Messer bei sich. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Aktuell werden Haftgründe gegen die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen geprüft. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Geplatzter Drogendeal in Bremen: Polizei nimmt nach Messerattacke Jugendliche fest – Weitere Meldungen

