Ausgelegte Giftköder und eine Kornnatter auf Spaziergang - Polizei greift ein

Ausgelegte Giftköder und eine Kornnatter mit angetrunkenem Herrchen auf Spaziergang beschäftigten die Bremer Polizei am Wochenende. Die Beamten konnten alle mutmaßlichen Täter ergreifen.

Bremen - Ein 38 Jahre alter Mann führte am Sonnabendnachmittag am Bahnhofsplatz eine 70 Zentimeter lange Kornnatter mit sich. Dabei machte er sich offensichtlich den Vornamen der Schlange zu eigen und stand deutlich unter Alkoholeinfluss, teilt die Polizei mit.

Laut Zeugenberichten warf er das Tier in die Luft und hielt es vorbeilaufenden Menschen für Fotoaufnahmen hin. Eine Frau erschrak sich derart, dass sie schreiend die Flucht ergriff.

Bremer Polizei bringt Kornnatter zum Tierarzt

Die Polizei beendete das Schauspiel, nahm die Kornnatter an sich und brachte sie in einen Tierarztpraxis. Gegen den 38 Jahre alten Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zeugen beobachten Frauen mit Ködern

Spaziergänger beobachteten am Sonntagabend zwei Frauen, die im Park der Links Weser in Richtung Grollander Deich gingen. Eine trug Handschuhe und warf immer wieder Köder in Büsche. Dabei verhielten sich die beiden Frauen verdächtig und schauten sich immer wieder um.

Die Passanten riefen die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte warf eine der Frauen die Tüte mitsamt Handschuhen in die Ochtum. Die Polizei konnte die beiden 27 und 52 Jahre alten Verdächtigen stellen und mit zur Wache nehmen. Sie verweigerten die Aussage.

Feuerwehr Bremen fischt Köder-Tüte aus der Ochtum

Die Feuerwehr fischte die Tüte mitsamt Brotköder aus dem Wasser. Die Beweise werden nun nach möglichem Gift untersucht. Auch hier hat die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.