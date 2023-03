Mit einem einfachen Trick: Dreiste Betrüger stehlen Kaffee im Wert von 250.000 Euro

Von: Marcel Prigge

Zwei Betrüger haben in einer Bremer Spedition zugeschlagen. Mit einem Trick erbeuteten sie 66 Paletten Kaffee und konnten unbehelligt in einem Lkw davonfahren. Die Polizei ermittelt.

Bremen – Nach dem dreisten Einbruch in das Roland-Center, in dem Diebe durch mehrere Wände brachen, um in ein Juwelier-Geschäft zu gelangen, ist es nun wieder zu einem frechen Diebstahl in Bremen gekommen. Zwei Betrüger haben am Mittwochabend, 29. März 2023, in den Neustädter Häfen Kaffee erbeutet: Sage und schreibe 66 Paletten in einem Wert von rund einer Viertelmillion Euro

Wie die Polizei Bremen in einer Pressemitteilung erklärt, seien kurz nach 20 Uhr zwei Männer in einem Lkw auf das Gelände einer Spedition an der Senator-Blase-Straße gefahren, um eine Lieferung Kaffee abzuholen. Der Fahrer habe die korrekte Auftragsnummer vorweisen können. Daraufhin ist die Ware in den Anhänger geladen worden.

Die Polizei ermittelt gegen zwei Betrüger, die in Bremen am Mittwoch, 29. März 2023, in den Neustädter Häfen eine Spedition bestahlen. Sie erbeuteten 66 Paletten Kaffee der Marke „Melitta“. (kreizeitung.de-Montage) © Jan Huebner/Panthermedia/Imago

Anschließend sei das Duo vom Hof der Spedition gefahren, ohne die nötigen Papiere für die Lieferung mitzunehmen. Erst das bemerkte eine Mitarbeiterin, dass die Spedition es mit zwei Betrügern zu tun hatte. Bei der Diebesbeute handele es sich um mehr als 3300 Kartons der Kaffeemarke Melitta. Die Polizei Bremen warnt entsprechend vor dem Ankauf größerer Kaffeemengen unbekannter Herkunft.

Polizei ermittelt gegen Betrüger-Duo: Hinweise aus der Bevölkerung gefragt

Die weiteren Ermittlungen dauern an, heißt es von den Beamten weiter. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei, wer am Mittwochabend in den Neustädter Häfen eine rote Sattelzugmaschine mitsamt Anhänger gesehen hat und weitere Hinweise geben kann. Die beiden Betrüger werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Sie hätten untereinander in einer Sprache gesprochen, die von einem Zeugen als türkisch eingeordnet wurden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 362-3888 entgegen.