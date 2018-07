Polizei geht gegen verkehrsgefährdende Hochzeitskonvois vor

Verhaltensregeln verteilt

Bremen - Nach einer Vielzahl aus dem Ruder gelaufener Korsofahrten von Hochzeitsgesellschaften im letzten Jahr geht die Bremer Polizei nun in die Offensive. In beliebten Veranstaltungsorten, Kulturvereinen und Brautmodengeschäften werden Handzettel mit Verhaltensregeln auf deutsch und türkisch verteilt, sagte ein Sprecher am Freitag.