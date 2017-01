Polizeieinsatz gegen den Drogenhandel: Kontrolle in Spielothek

Bremen - Erneuter Großeinsatz zur Bekämpfung des Drogenhandels in Bremen - Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Mittwochabend 48 Personen in einer Spielothek in der Bahnhofsvorstadt und stellten mehrere Verstöße fest.

Zivile Einsatzkräfte zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität beobachteten einige bereits bekannte Personen beim Betreten einer Spielothek, die als Rückzugsort bekannt ist. Zusammen mit zusätzlichen Polizeikräften führten sie bei allen Anwesenden eine Kontrolle durch. Mit Spürhunden wurde die gesamte Spielhalle durchsucht.

In einem Papierkorb fanden die Ermittler einige Päckchen Marihuana. Die Beamten überprüften 48 Personen und erteilten 14 Platzverweise. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht des Diebstahls von zwei Handtaschen und der Hehlerei eines gestohlenen Handys wurden sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Außerdem wurden bei Parfümflaschen Verstöße gegen das Markengesetz festgestellt. Eine Person durfte sich wegen einer Aufenthaltsbeschränkung nicht dort aufhalten. Außerdem befanden sich zwei Minderjährige in der Spielothek.

Polizei kündigt weitere Maßnahmen an

Im Anschluss wurden die Kontrollen im Viertel bis in den späten Abend fortgesetzt. Die Einsatzkräfte fanden mehr als 50 Gramm Marihuana und erteilten mehrere Platzverweise.

Die Bremer Polizei erklärte, dass sie weiterhin konsequent gegen den Drogenhandel vorgehen werde.

