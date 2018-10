Polizei fasst jugendliche Räuber nach Überfall auf Getränkemarkt in der Vahr

Bremen - Die Bremer Polizei hat nach einem Überfall auf einen Getränkemarkt in der Vahr in Bremen jetzt zwei 19-Jährige mutmaßliche Täter festgenommen.

Nach Angaben der Polizei sollen die beiden 19 Jahre alten mutmaßlichen Räuber am 15. Oktober den Markt in der Straße In der Vahr betreten haben. Sie gingen zur Kasse und gaben vor, etwas bezahlen zu wollen. Als die 18-jährige Mitarbeiterin die Lade öffnete, schubste einer der beiden sie zur Seite. Gemeinschaftlich griffen sie in die Kassenlade und entnahmen das Geld. Anschließend flüchteten die Räuber. Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung führten Hinweise aus der Bevölkerung und die Auswertung von Spuren am

Bei den beiden 19 Jahre alten Männern, einer davon Intensivtäter, wurden die Wohnungen durchsucht und weitere polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Sie sehen nun einer Anklage vor dem Jugendrichter wegen Raubes entgegen.

