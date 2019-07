35-Jährige wartet an Bushaltestelle - dann holt Mann seinen Penis raus

Polizei Bremen fasst Exhibitionisten

Die Bremer Polizei hat einem 53 Jahre alten Exhibitionisten in Horn-Lehe gefasst. Er entblößte sich vor einer Frau an einer Bushaltestelle an der Universitätsallee.