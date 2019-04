Versuchter Mord an 75-Jähriger: Ermittlungen gegen Krankenpfleger 

Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen ermitteln gegen einen 39 Jahre alten Krankenpfleger wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes.

Bremen - Der Mann soll einer 75-jährigen Frau in einer Pflegeeinrichtung in der Bremer Innenstadt Medikamente gegeben und anschließend Rettungsmaßnahmen eingeleitet haben. Das teilt die Polizei mit.

Die 75-Jährige wurde Ende März mit auffallend niedrigen Blutzuckerwerten in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie musste intensiv behandelt werden, bis sich ihr Zustand stabilisierte.

Staatsanwaltschaft beantragt U-Haft

Nach ärztlicher Einschätzung besteht der Verdacht, dass der 75-Jährigen ohne medizinische Notwendigkeit Medikamente verabreicht wurden. Weitere Ermittlungen der Polizei Bremen führten zu dem 39-Jährigen.

Die Polizei Bremen hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, um den Fall aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft Bremen beantragt am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Niels Högel: Tod von sechs Patienten

Der Fall erinnert an den Patientenmörder Niels Högel. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Krankenpfleger derzeit am Oldenburger Landgericht vor, seine Opfer in Oldenburg und Delmenhorst mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt zu haben. Die lebenslange Haft verhängte das Landgericht Oldenburg bereits 2015 gegen den Deutschen wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation.

