Zehn-Zentner-Bombe in Farge gefunden

Entschärfung gegen 13.30 Uhr

Bremen - Eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss in Bremen am Dienstagmittag entschärft. Sprengmeister Andreas Rippert will den Blindgänger auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers in Farge gegen 13.30 Uhr unschädlich machen.