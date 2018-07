Dreister Dieb reißt Seniorin Goldkette vom Hals

Bremen - Ein unbekannter Räuber entriss vergangene Woche einer 70 Jahre alten Frau im Bremer Ortsteil Huckelriede die Halskette. Die Polizei sucht nach Passanten, die den Vorfall beobachtet haben.

Die 70-Jährige saß am 27. Juni gegen 16 Uhr auf einer Bank an der Haltestelle Willigstraße und wartete auf den Bus. Der Räuber ging auf sie zu, riss der Seniorin die Goldkette vom Hals und flüchtete zu Fuß über die Kornstraße in die Tieckstraße.

Der Mann wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Bei dem Überfall trug der Räuber eine grün-blaue Jeans und ein dunkles Oberteil.

Im Bereich der Haltestelle hielten sich mehrere Frauen und Männer auf. Die Polizei benötigt diese als Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362 38 88 in Verbindung zu setzen.

