Diebesduo klaut Handy von Elfjährigem - Zivilfahnder nehmen Verfolgung auf

Ein elfjähriger Schüler ist am Montagnachmittag Opfer eines Handyraubs am Bremer Hauptbahnhof geworden. Kurz darauf nahmen Zivilfahnder das Diebesduo fest.

Bremen - Die zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren hatten sich am ZOB unter einem Vorwand das Smartphone des Elfjährigen geben lassen und rannten durch den Gustav-Deetjen-Tunnel zum Nelson-Mandela-Park.

Zivilfahnder der Bundespolizei hefteten sich an die Fersen der Diebe. Die Einsatzkräfte ketteten den 18-Jährigen mit Handschellen an einem Verkehrsschild. Den 20 Jahre alten Tatverdächtigen fanden sie wenige Meter weiter in einem Busch hockend.

Zivilfahnder geben Handy an Elfjährigen zurück

Die beiden Tatverdächtigen waren den Zivilfahndern bereits bekannt und erhielten Strafanzeigen. Der elf Jahre alte Junge bekam sein Handy zurück und wurde von seinen Eltern abgeholt.

