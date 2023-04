Polizei verhindert Tragödie: Während Familie schläft, zünden Unbekannte Haustür und Gartenhaus an

Von: Marcel Prigge

Teilen

Zu gleich zwei Feuern ist es in der Nacht in Bremen-Blumenthal gekommen. Zufällig entdeckten Polizisten den Brand und konnten Schlimmeres verhindern.

Bremen – Durch einen Zufall konnten Polizisten in Bremen vermutlich eine Tragödie verhindern. Die Beamten entdeckten vergangene Nacht auf ihrer Streife in Blumenthal eine brennende Haustür. Später in der Nacht brannte es auf demselben Grundstück noch einmal.

Während Familie schläft, zünden Unbekannte Haustür und Gartenhaus an: Polizei kann gerade noch eingreifen

Wie die Polizei Bremen berichtet, legten Unbekannte einen Brandsatz vor die Eingangstür eines Reihenhauses in der Lüder-Bömermann-Straße in Bremen-Blumenthal. Eine Streifenwagenbesatzung, die gerade auf dem Weg zu einem Einsatz war, sah die brennende Tür und löschte sie mit einem Feuerlöscher. „Zum Zeitpunkt des Brandes schlief die Familie im Haus, verletzt wurde niemand“, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag, 6. April 2023, zu einem Brand nach Bremen-Blumenthal ausrücken. Es brannte ein Gartenhaus. Zuvor löschte die Polizei ein Feuer bei derselben Adresse. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach Feuer an der Haustür brennt das Gartenhaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wenige Stunden später jedoch, gegen 6.30 Uhr, standen zwei zusammenstehende Gartenhäuser auf dem Grundstück der Familie und der Nachbarn in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, auch hier wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Die Polizei sicherte erste Spuren, befragte Anwohner, prüft Zusammenhänge der beiden Brände und sucht Zeugen, die in der Nacht in der Lüder-Bömermann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

.