Vergewaltigung in Arbergen: Polizei bittet um Videos und Fotos

Bremen - Mit einem für die Bremer Beamten neuen Hinweisportal ergänzt die Polizei der Hansestadt ihre Ermittlungsarbeit auf der Suche nach einem Mann, der an Himmelfahrt eine 23-jährige Frau in Arberger vergewaltigt hat.

Diese neue Fahndungsmethode wurde unter anderem in Schleswig-Holstein und Hamburg erfolgreich eingesetzt, heißt es in einer Meldung der Bremer Beamten. Die Polizei bittet darum, Bilder, Videos oder schriftliche Hinweise in das Hinweisportal hochzuladen. Wer seine Identität nicht preisgibt, bleibe anonym.

Der gesuchte Tatverdächtige hatte die 23-Jährige am 10. Mai in einem bekannten Ausflugslokal in Bremen-Arbergen mit eindeutigen Angeboten angesprochen, die die 23-jährige entschieden ablehnte. Später fing der Mann die Frau ab und vergewaltigte sie auf dem Hinterhof einer nahegelegenen Sportstätte.

Die Polizei bittet nun dringend darum, ab sofort Bilder und Videos vom Himmelfahrtstag, die während einer Veranstaltung innerhalb und außerhalb von Grothenn's Gasthaus an der Arberger Heerstraße gemacht wurden, zur Verfügung zu stellen.

Suche nach drei Männern im Bushäuschen

Weitere Hinweise erhoffen sich die Beamten von drei Männern, die Zeugen sein könnten, ohne es zu wissen. Am Tattag saßen sie gegen 21 Uhr im Wartehäuschen der Bushaltestelle Colshornstraße. Sie befindet sich an der Arberger Heerstraße in Richtung Mahndorf vor dem Eingangsbereich der Sportstätte. Sie sollen laut Polizeiangaben geäußert haben, vergeblich auf einen Bus zu warten und wollten zu Fuß weitergehen. Die drei könnten als Zeugen in Frage kommen und werden darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Selbstverständlich nimmt nach wie vor der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421/362 3888 Hinweise entgegen.