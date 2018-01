Polizei Bremen bietet Seminar „Starkes Auftreten statt starker Fäuste“

Bremen - Für das Selbstbehauptungsseminar „Starkes Auftreten statt starker Fäuste“ am 16. Januar vom Präventionszentrum der Polizei Bremen gibt es noch freie Plätze.

Viele bedrohliche Situationen lassen sich verbal oder durch Veränderungen unserer Gewohnheiten einfach und gewaltfrei lösen. Hier zählt das „gewusst wie“. In dem Seminar werden verschiedene Situationen durchgespielt und besprochen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

In dem Seminar gehe es laut Polizei nicht darum, einen Angreifer per „Schulterwurf“ zu Boden zu bringen. Solche Techniken verlangen viel Übung und Zeit. In erster Linie sollen Gefahren möglichst vorher erkannt oder mit anderen Mitteln gebannt werden. Der Teilnehmer könne selbst entscheiden, ob er aktiv mitmachen möchte oder sich das Ganze nur anschaut.

Mitmachen können alle Interessierten ab 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Seminar findet im Justizzentrum Bremen, Am Wall 198, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer:0421-362 19003 oder per email: praeventionszentrum@polizei.bremen.de.

