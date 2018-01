Polizei Bremen beschlagnahmt 400 Cannabispflanzen

In Vegesack

+ © Polizei Die Plantage. © Polizei

Bremen - Zivile Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch in Vegesack mehr als 400 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Drei mutmaßliche Betreiber wurden in flagranti erwischt, gegen einen (28) lag ein Haftbefehl vor, wie Polizeisprecher Nils Matthiesen am Donnerstag mitteilte.