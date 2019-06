Bankangestellten bewahrt Kundin vor zweitem Trickbetrug des Tages

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat in Bremen eine Kundin vor einem Trickbetrug bewahrt. Die Frau wollte gleich zwei Mal Geld abheben, das kam der Angestellten komisch vor.

Bremen - Zuerst wollte die Frau in der Filiale am Brill am Dienstag einen kleineren Geldbetrag abheben, später dann einen größeren. Währenddessen hatte sie ständig ein Handy am Ohr, teilt die Polizei mit.

Die Frau aus der Bremer Neustadt erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Mann. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus und überzeugte die Frau, Geld von ihrem Konto abzuheben, um es der Polizei auszuhändigen. Angeblich, so der Mann, stehe ihr Konto vor der Plünderung.

Bankangestellte wird bei zweiter Abhebung stutzig

Die Frau fuhr zur Bankfiliale am Brill und hob einen kleinen Betrag ab. Dieses Geld deponierte die Frau am vereinbarten Ort. Kurz darauf forderte der Mann die Frau erneut auf, mehr Geld vom Konto abzuheben. Diesmal wurde die Bankangestellte stutzig und sprach die Frau darauf an. So verhinderte sie den zweiten Trickbetrug innerhalb eines Tages.

In den Bremer Stadtteilen Schwachhausen und in der Neustadt waren vermehrt Betrüger am Dienstag unterwegs. In allen Fällen verschafften sich die Täter unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen und stahlen Geld und andere Wertsachen.

