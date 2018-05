Autoknacker bedroht Zeugen mit Hammer - Anwohner helfen bei Verfolgung

Bremen - Nach einem Autoaufbruch in Bremen am Dienstagmittag hat der Täter einen Zeugen mit einem Hammer bedroht. Nach kurzer Flucht wurde er verhaftet.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Täter im Innenraum eines in der Großgörschenstraße geparkten VW-Busses zu schaffen, wobei ihn die Geschwister des Besitzers beobachteten. Der 51-jährige Bruder des Fahrzeughalters sprach den Mann an und stellte sich ihm in den Weg, als er flüchten wollte. Der drohte mit einem Hammer, so dass der 51-Jährige den Weg frei gab.

Der 32-Jährige konnte zunächst vor den eintreffenden Einsatzkräften durch die angrenzenden Gärten des Viertels flüchten. „Die Verfolger erhielten durch die Quartiersbewohner mit Hinweisen und dem Öffnen ihrer Gärten tatkräftige Unterstützung“, heißt es im Polizeibericht. So gelang es nach relativ kurzer Zeit den Räuber in einem der Gärten festzunehmen. Er wurde dem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

