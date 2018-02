77-Jährige kämpft mit Dieb um ihre Handtasche

Raub in Blumenthal

Bremen - Ein bislang unbekannter Mann hat versucht, einer 77-Jährigen am Mittwochnachmittag an der Straße Kreinsloger in Blumenthal die Handtasche zu stehlen. Durch ihre Gegenwehr konnte die Frau ihre Tasche retten, doch der Täter flüchtete mit Geld, Papieren und ein Schlüsselbund.