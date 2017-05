29-Jähriger durch Messerstiche verletzt - Waterfront geräumt

Polizei fahndet nach Verdächtigem

Bremen - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern in der Waterfront in Bremen erlitt ein 29 Jahre alter Mann eine Stichverletzung. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 19.40 Uhr, teilt die Polizei mit.