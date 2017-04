Polizei beginnt zwei Jahre nach sexuellem Missbrauch neue Fahndung

Bremen - Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Bremen die Fahndung nach einem Unbekannten begonnen.

Der Mann soll laut Polizeimitteilung im August 2015 eine Frau in einer Tiefgarageneinfahrt in der Rembertistraße sexuell missbraucht haben.

In einer Diskothek hatte der Mann die 37 Jahre alte Frau kennengelernt, allerdings zeigte sie in der Nacht gegen 0.45 Uhr kein Interesse an weiterem Kontakt. In der Folge soll er die Frau missbraucht haben.

Anfangsverdacht habe sich nicht erhärtet

Ein Anfangsverdacht habe sich nach umfangreichen Ermittlungen nicht erhärtet, weshalb die Verantwortlichen nun auf Hilfe aus der Bevölkerung hoffen.

Der Unbekannte sei etwa 28 Jahre alt und wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er einen kurzen, dunklen Irokesenhaarschnitt, einen 3-Tage-Bart und trug ein orangefarbenes T-Shirt mit weißer Schrift.

Personen, die den Mann erkennen oder sich an Ereignisse aus der Tatnacht erinnern, werden gebeten die Beamten unter der Telefonnumer 0421/3623888 zu kontaktieren.